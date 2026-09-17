A tre giorni dall'infortunio nel secondo tempo di Inter-Udinese, è stata fatta chiareza sull'entità del problema muscolare occorso a John Stones. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro attraverso il classico comunicato stampa attraverso il sito ufficiale:

John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 12:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.