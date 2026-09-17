La Roma si prepara ad affrontare l'Inter all'Olimpico sabato pomeriggio alle ore 18 con i recuperi a pieno servizio di Wesley e N’Dicka, entrambi fuori contro il Torino. La cattiva notizia, riporta il Corriere dello Sport, è invece la leggera distorsione alla caviglia per Hermoso, fermato a scopo precauzionale dallo staff medico. Nulla di grave, ma se non dovesse farcela sarebbe pronto Balerdi con lo slittamento di N'Dicka sul centrosinistra. Sugli esterni ballottaggio Lulli-Molina, l'italiano è favorito.

Confermati Koné, Cristante, Dybala e Malen, come riporta il quotidiano "resta sempre da assegnare il posto sulla trequarti al fianco di Paulo. Soulé è in vantaggio su Mora, anche se il portoghese ha dimostrato fin qui di rendere meglio dall’inizio che in corsa".