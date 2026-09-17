Sono 44 i giocatori convocati dal nuovo commissario tecnico della Germania, Jurgen Klopp, per gli impegni in Nations League che partiranno dopo la prossima giornata di campionato. Tra questi figura anche l'interista Yann Bisseck, la cui esclusione dal Mondiale decisa dal precedente selezionatore, Nagelsmann, aveva fatto rumore anche in terra tedesca.

Come riportano i canali ufficiali della nazionale tedesca, "la rosa per le prime due partite – il 24 settembre nei Paesi Bassi e il 27 settembre contro la Grecia – comprende inizialmente 24 giocatori. Per i due incontri contro la Serbia e la gara di ritorno in Grecia si aggregheranno alla squadra altri 20 giocatori, mentre gran parte dei convocati per le prime due partite farà ritorno ai rispettivi club". Bisseck figura nella prima lista.