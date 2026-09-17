Si avvicina a grandi passi il match dell'Olimpico tra Inter e Roma, le uniche due squadre a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato. Chivu pare intenzionato a rilanciare dal 1' Bisseck, Jones, Luis Henrique, Dimarco e Lautaro.

Intanto, in Europa League, debutto amaro per Amorim: il suo Milan non ha avuto scampo dinanzi al Benfica di Marco Silva. Eppure ai tempi di Inzaghi si parlava di "Coppa di Portogallo"...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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