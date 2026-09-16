Gigi Maifredi, ex allenatore di Bologna, Brescia e Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sfida di sabato tra Roma e Inter: "Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu mi stanno veramente entusiasmando. Io voto Gasperini. Ha fatto bene all'Atalanta, alla Roma ha fatto allontanare Ranieri, ha fatto acquisti mirati, vedi Balerdi. È bravo, attento Gasperini, ha fatto i passi giusti a Roma e ora è l'alternativa più importante all'Inter, che è una squadra ben guidata. Ha sbagliato col Real Madrid mettendo un centrocampo sguarnito, ma Chivu è uno attento, che parla con i giocatori, ha personalità".

Sezione: News / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 21:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.