Lionel Messi ballerà l'ultimo tango con la nazionale argentina al Monumental di Buenos Aires, martedì 6 ottobre, nel match amichevole contro il Benin. A 39 anni, il fuoriclasse di Rosario riceverà il meritatissimo omaggio da un intero popolo nello stadio del River Plate, quello in cui ha disputato più partite in patria, peraltro rimanendo sempre imbattuto con un bilancio di ventidue vittorie e sei pareggi. Nel giorno dell'addio alla Seleccion di un campione irripetibile sarà presente, tra gli altri, anche l'interista Lautaro Martinez, inserito dal ct Lionel Scaloni tra i convocati per gli impegni dei vice campioni del mondo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Quel Lautaro Martinez che, commentando l'addio all'Albiceleste di Messi, aveva espresso la sua eterna gratitudine al compagno con cui ha vinto tutto: "Leo, non so se le parole bastino per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per noi - aveva scritto il capitano nerazzurro su Instagram -. Oltre a tutto ciò che hai raggiunto sul campo, custodisco gelosamente tutto ciò che ci hai insegnato fuori dal campo: non mollare mai, continuare a provarci dopo ogni battuta d'arresto, lavorare in silenzio e, soprattutto, credere sempre in noi stessi. La tua leadership non si è limitata ai gol, agli assist o ai titoli, ma all'esempio che ci hai dato in tutti questi anni rappresentando la nostra nazionale. Hai lasciato a me e a tutti i nostri compagni molto più che semplici ricordi. Ci hai lasciato insegnamenti che porteremo con noi per il resto della nostra vita. Grazie per ogni consiglio, ogni conversazione, ogni allenamento, ogni abbraccio e ogni momento condiviso. Grazie per aver fatto la storia con noi e per averci permesso di far parte della tua storia. Ci mancherai tantissimo, capitano. Ti saremo eternamente grati per aver condiviso questo percorso con te. Grazie di tutto, capitano!".