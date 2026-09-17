Sabato alle 18 l’Olimpico si prepara ad ospitare il match Roma-Inter valido per la quinta giornata di Serie A. La gara vedrà scontrarsi le prime due squadre in classifica, entrambe a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Chivu e Gasperini cercheranno quindi di arrivare a cinque vittorie di fila e di andare a +3 sull’altra squadra.

Dopo dieci reti segnate e soltanto una subita la Roma di Gian Gasperini vuole arrivare alla sosta da prima della classe e la conferenza stampa del mister per il match è stata pianificata. Gasperini infatti, domani alle 13:30 nella sala stampa di Trigoria con i giornalisti, svolgerà la conferenza stampa in vista del match di sabato contro l’Inter.