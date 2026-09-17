Riccardo Trevisani, intervenuto sulle frequenze di Radio Mana Mana Sport, ha elogiato Curtis Jones dopo le sue prime apparizioni in maglia nerazzurra. "L'inglese ha aumentato tantissimo la qualità dell'Inter e il reparto di centrocampo non aveva grande bisogno perché era già straordinario - le sue parole -. Jones è un giocatore forte, anche se secondo me nell'Inter c'erano esigenze maggiori rispetto a lui come il portiere e l'esterno".

"Ma è un giocatore forte, sa stare in campo, ha leadership, l'altra partita Lautaro protestava con l'arbitro e lui è andato a strattonarlo e a portarlo via - aggiunge -..Jones è uno che ha le palle, cazzimma: viene da Liverpool e sa bene cos'è il calcio di alto livello".

Spazio anche al connazionale Spence. "Per me prenderà il posto di Diouf, sì. Diouf è forte ma gradirebbe giocare a centrocampo: ma dovrebbe cambiare squadra perché all'Inter non ci può giocare. Diouf resta un'intuizione enorme di Chivu"