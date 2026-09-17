Inizierà con un torneo amichevole in Croazia, dal 25 settembre al 4 ottobre, la stagione della Nazionale italiana Under 19. Gli Azzurrini esordiranno venerdì 25 settembre (ore 15.30) contro la Francia a Kotoriba, prima di affrontare la Turchia e la Croazia, padrona di casa, rispettivamente lunedì 28 settembre (ore 15.30) a Čakovec e giovedì 1° ottobre (ore 15.30) a Čakovec.

Per l'occasione, il tecnico Massimiliano Favo, promosso dall’Under 18 azzurra, con cui ha conquistato una storica medaglia di bronzo all’ultima edizione del Mondiale Under 17, ha convocato 24 calciatori, tutti nati nel 2008, ad eccezione di due classe 2009: l’attaccante della Roma, Antonio Arena, e l’ala della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale. In lista anche tre interisti: Leonardo Noah Bovio, Mattia Marello e Cristian Carrara.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Ettore Broggian (Como), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Genoa), Luca Lo Monaco (Bologna), Andrea Luongo (Torino), Mattia Pedretti (Atalanta), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Cristian Carrara (Inter), Mattia Esposito (Bari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).