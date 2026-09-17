Andrea Lazzari vede il bicchiere mezzo pieno analizzando la prestazione dell'Udinese, a San Siro, da dove è uscita battuta dall'Inter al termine di una gara pirotecnica. Sono diversi, secondo l'ex centrocampista dei bianconeri, gli aspetti positivi del 5-3 finale su cui Kosta Runjaić potrà insistere con la squadra: "Per i primi trenta minuti di partita ho visto un'ottima Udinese perché era sopra di due gol a San Siro contro l'Inter, una cosa per nulla facile - ha detto a TuttoUdinese.it -. Poi la squadra ha sofferto e perso la partita per la forza dell'avversario. Io, però, ho visto comunque una squadra in salute e con voglia di attaccare e far male all'avversario. Peccato certamente per il risultato, anche se non l'ho vista così male come si potrebbe pensare vedendo il risultato finale e i cinque gol subiti".