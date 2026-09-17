Il confronto tra Roma e Inter sarà una sfida tra tanti giocatori che sono in procinto di vestire o rivestire l'azzurro dopo le convocazioni di Roberto Mancini per quello che sarà il prossimo ciclo della nazionale italiana. L'Inter, ricorda La Gazzetta dello Sport, avrà certamente in quella lista pilastri come Barella, Bastoni, Dimarco ed Esposito, ma anche la Roma vedrà tra i protagonisti Mancini e Cristante, nonché probabilmente altri due giocatori che stanno emergendo, uno ormai da qualche tempo come Pisilli e l'altro in questo avvio di campionato come Emanuele Lulli, per ora rimasto nell'Under 21 di Baldini.

Alcuni di questi giocatori possono mandare un messaggio al ct anche attraverso questa partita. Barella e Cristante sono tra quelli che si giocheranno una maglia da titolari in azzurro, anche se (sottolinea la rosea) ad oggi l'interista appare avanti nelle gerarchie. Diversa la situazione tra Mancini e Bastoni, perché i due sembrano destinati a "incastrarsi" nella stessa formazione più che a giocarsi una maglia.