Si rinnova l'impegno dell'Inter per promuovere il ruolo dello sport nell'inclusione di ogni abilità, nel dare visibilità ai diritti e alle istanze delle persone con disabilità e per garantirne diritti e benessere.

Come da tradizione, nella giornata di giovedì, il club nerazzurro ha incontrato all'interno dell'Inter Training Center di Appiano Gentile i rappresentanti delle squadre Special sostenute dalla società. Sono tre le formazioni che sono state accolte nel centro sportivo nerazzurro: si tratta della squadra di persone con disabilità cognitivo-relazionali, in partnership con ASD Sporting4E, che partecipa alle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, quella di blind football sviluppata con Real Eyes Sport e quella di powerchair football con Snakes Milano.

La giornata ad Appiano Gentile è stata particolarmente significativa: le tre delegazioni infatti hanno potuto incontrare e salutare il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, il Vice President Javier Zanetti, il Chief Sport Officer Dario Baccin, il Club Manager Riccardo Ferri e i giocatori nerazzurri. L'evento è stato anche l'occasione per consegnare ufficialmente alle squadre Special le divise nerazzurre da allenamento e da gioco che vestiranno nel corso dell'anno sportivo.

Le squadre Special si allenano con costanza durante tutto l’anno, indossando i colori nerazzurri dell'Inter durante partite e campionati. Le attività però non si esauriranno con la consegna dei kit da gioco: nel corso della stagione sono previsti momenti di aggregazione e diverse iniziative speciali, che vedranno le squadre Special coinvolte anche con gli atleti del Settore Giovanile e le Inter Legends.