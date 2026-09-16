Juve-NEC sarà una specie di derby per Perr Schuurs, ex difensore del Torino, che con la squadra olandese sta provando a ricostruire pezzo per pezzo la sua carriera che era rimasta in sospeso per il terribile infortunio subito al crociato, in seguito a uno scontro con Nicolò Barella, durante un Torino-Inter del 23 ottobre 2023.

"Ovviamente è sempre molto brutto quando non puoi fare quello che ti piace - ha raccontato il classe 1999 in conferenza stampa a proposito del lungo stop -. È stato un periodo molto complicato che vorrei lasciare alle mie spalle. Sono contento di esser tornato a giocare e vorrei pensare solo al futuro. Sono contento di esser tornato qui per me è una partita speciale. Sono contento di giocare in Europa. lo ho vissuto una bella esperienza ma domani voglio vincere la partita".