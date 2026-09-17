Fino a 16 anni fa Roma e Inter si contendevano lo Scudetto e le coppe nazionali, tra due giorni si troveranno faccia a faccia per strappare al rivale il primato in classifica. Questo confronto non attirava così tanto entusiasmo da molto tempo, non a caso l'Olimpico sarà stracolmo. Come evidenzia Il Messaggero, servirebbe uno stadio da 150.000 posti per eventi del genere anche perché a distanza di quarantotto ore dal fischio d’inizio l’Olimpico è già praticamente sold out. Staccati già 65.500 biglietti, anche il settore ospiti sarà pieno.

I tagliandi standard sono esauriti, in vendita c’è solo l’hospitality con prezzi a partire da 1000 euro. La caccia è praticamente finita nel giro di poche settimane anche grazie ai 40.000 abbonati della Roma che non permettono lunga vita ai seggiolini liberi. Presenti inoltre 8 broadcaster stranieri, oltre 450 accreditati totali tra produzione (quelli che si occupano della partita, oltre i mille tecnici vari), lega, stampa e fotografi.