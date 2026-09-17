Ripensare al 6-2 complessivo con cui l'Inter superò la Roma nella scorsa stagione serve a poco. I giallorossi sono cresciuti sensibilmente, i nerazzurri sembrano essersi ulteriormente rinforzati e oggi le due squadre condividono il primo posto in Serie A con 12 punti dopo quattro giornate. Sabato all'Olimpico, già sold out, andrà quindi in scena una vera sfida da tripla. Una partita che può prendere qualsiasi direzione e che, comunque vada, lascerà almeno una delle due squadre in vetta fino alla lunga sosta per le nazionali. Ecco perché una vittoria avrebbe un peso superiore ai semplici tre punti. Come scrive Gazzetta.it, Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu si preparano ad affidarsi alle migliori formazioni possibili, anche se restano ancora alcuni ballottaggi.
Roma, Soulé favorito sulla trequarti
Gasperini può contare su una rosa praticamente al completo e ha soprattutto dubbi di abbondanza. In attacco sono intoccabili Donyell Malen e Paulo Dybala, mentre alle loro spalle Mati Soulé resta favorito su Rodrigo Mora. Attenzione però anche alla possibile sorpresa Pisilli, utilizzabile qualche metro più avanti per aumentare pressione e aggressività su Zielinski. La Roma potrebbe infatti cercare di limitare la costruzione dell'Inter proprio schermando il regista nerazzurro e impedendo ai braccetti di impostare con libertà.
Ndicka-Balerdi e Lulli-Molina gli altri dubbi
In difesa il ballottaggio riguarda Ndicka e Balerdi per completare il reparto insieme a Mancini e Hermoso. Ndicka è tornato pienamente disponibile dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di giocare a Torino e appare leggermente favorito, ma la prestazione di Balerdi nell'ultima gara tiene aperto il confronto. Altro dubbio sulla fascia destra, dove Lulli sembra avanti su Molina. Il primo garantisce maggiore copertura e potrebbe essere preferito proprio per bilanciare la presenza offensiva di Wesley sulla corsia opposta. A centrocampo tornerà invece la coppia Koné-Cristante, con de Roon pronto a entrare nella ripresa. Tra i convocati ci sarà anche Lorenzo Pellegrini, il cui ritorno in campo dovrebbe però slittare a dopo la sosta.
Inter, Zielinski prende le chiavi della regia
Sul fronte nerazzurro i dubbi sono decisamente meno. L'assenza di Hakan Calhanoglu consegna automaticamente la regia a Piotr Zielinski, attorno al quale Chivu costruirà il centrocampo. Nicolò Barella sarà confermato sul centrodestra, mentre per l'altra maglia resta il vero ballottaggio della formazione: Curtis Jones o Petar Sucic. L'esperienza dell'ex Liverpool sembra garantirgli un piccolo vantaggio, con Sucic possibile arma da utilizzare a gara in corso. Sulla fascia sinistra tornerà titolare Federico Dimarco, mentre a destra dovrebbe essere confermato Diouf.
Nessun dubbio nemmeno sulla porta. Nonostante gli errori commessi contro Real Madrid e Udinese, Josep Martinez resta il titolare e conserva la piena fiducia di Chivu. Davanti a lui, complice l'assenza di John Stones, la linea a tre dovrebbe essere composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. In attacco, invece, torna la coppia più attesa: Lautaro Martinez e Marcus Thuram partiranno insieme dal primo minuto. L'Olimpico dirà quale delle due capoliste arriverà alla sosta con più certezze e, soprattutto, con il primato ancora in mano.
Autore: Ludovica Ferrante
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