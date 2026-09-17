Da quell'esonero dopo appena 4 giornate di campionato a una sorta di maledizione. Gian Piero Gasperini non crede alle 'bestie nere', ma i numeri parlano chiaro e urlano che quando incontro l'Inter fa enorme fatica a portare a casa qualcosa di buono. Come sottolinea Il Messaggero, per l'allenatore di Grugliasco è arrivata la sconfitta in 22 casi su 36 incroci, racimolando appena 9 pareggi e 5 vittorie, con un bilancio di 27 gol segnati e di 68 subiti. La media punti dice 0,67. Per intenderci: i paragoni con le altre big del campionato vedono quella con la Juve salire a 0,78, contro il Milan a 1,31, contro la Roma 1,36, contro la Lazio è di 1,46 mentre con il Napoli è di 1,43.

Numeri sorpendenti

Non solo: la sensazione che la maledizione non sia solo una suggestione lo conferma anche il fatto che Gasperini non abbia mai sconfitto l'Inter negli ultimi 8 anni e l'ultimo successo risalga al 4-1 a Bergamo, con l'Atalanta, nel 2018. Occhio però: le statistiche non spaventano solo l'allenatore della Roma, ma la Roma stessa che all'Olimpico non batte l'Inter da 10 anni: l’ultima vittoria casalinga risale al 2016 quando la Roma era allenata da Luciano Spalletti: 2-1 con reti di Edin Dzeko, pareggio di Ever Banega e autogol di Mauro Icardi. Da quel momento in poi, sono state giocate 9 partite senza vittoria con un bilancio di tre pareggi e sei successi nerazzurri.