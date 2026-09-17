Roma-Inter non sarà solo una partita con undici giocatori che ne sfidano altri undici, i duelli dentro il duello saranno numerosi. E tra questi, evidenzia Il Messaggero, è in agenda anche quello sulle fasce. Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, infatti, hanno le loro frecce sui lati con Wesley e Federico Dimarco che sono i rispettivi portabandiera, coadiuvati da Emanuele Lulli (ma occhio a Nahuel Molina) e Andy Diouf. Gemelli diversi il brasiliano e l’azzurro: il primo punta sull’esplosività, sugli inserimenti e l’attacco dello spazio. Il Federico nazionale invece ha i piedi di un trequartista ("Ha un sinistro persino migliore del mio", ha detto proprio Chivu).

Wesley e Dimarco, sottolinea la testata, sono due facce della stessa medaglia: potrebbero giocare tranquillamente insieme e non è detto che non s’incrocino sabato sulla stessa corsia. Proprio la presenza dell’azzurro, infatti, potrebbe cambiare l’interprete di destra giallorosso in corsa, con l'inserimento di Molina a sinistra come contro il Torino. All’appello in questi quartetti manca il solo Diouf. Esterno per caso, visto che lui si vede centrocampista come ha ribadito pubblicamente anche dopo il ko in Champions contro il Real Madrid. Invece, come Gasp è stato bravo a invertire Wesley di fascia nell’emergenza, Chivu ha fatto altrettanto con il francese trasformandolo da centrocampista in un esterno che non sta facendo rimpiangere quella furia di nome Denzel Dumfries.