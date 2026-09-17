La statistica prende in esame l'intero anno solare 2026, quindi non solo il campionato italiano in corso, ma è "rinfrescata" da alcune più recenti realizzazioni. Parliamo delle reti siglate con conclusioni da fuori area, l'ultima quella di Carlos Augusto che ha avviato la rimonta contro l'Udinese. Nelle giornate precedenti aveva fatto lo stesso Calhanoglu, due volte, contro Monza e Cagliari.

"Neanche a dirlo lo specialista principale è Calhanoglu, abile a più riprese nel trovare il tempo e lo spazio per lasciar partire i suoi bolidi di destro, oltre a essere un punto di riferimento dal dischetto - si legge sul Corriere dello Sport -. In passato però hanno dimostrato altrettanta efficacia anche Zielinski, Dimarco, Sucic e Stankovic. Un’abbondante possibilità di scelta che non a caso piazza l’Inter (con 11 gol dalla distanza) alle spalle del solo Bayern (13) nella graduatoria dei gol da fuori realizzati nel 2026 nei 5 principali campionati europei".