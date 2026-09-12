Manca anche quest'anno l'appuntamento con la finale della Women's Cup l'Inter, che esce sconfitta di misura dalla semifinale contro la Juventus. Decide un'autorete di Van Diemen al minuto 34 del primo tempo. E dire che le nerazzurre erano partite meglio, con l'occasione al 10' di Glionna, sventata da Rusek. Poi la Juventus è salita di tono, riuscendo a gestire il vantaggio. Nel finale assalto dell'Inter con Cambiaghi pericolosa e all'ultimo istante paratissima di Rusek che salva la porta della Juve. Bianconere in finale: sfideranno una tra Sassuolo e Roma, in campo domani.