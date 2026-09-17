Manuel Akanji è stato inserito regolarmente da Murat Yakin, ct della Svizzera, nella lista dei venticinque giocatori convocati in vista delle prime quattro partite della Nations League. La selezione elvetica sfiderà Macedonia del Nord (due volte, il 26 settembre e 6 ottobre), Scozia (29 settembre) e Slovenia (3 ottobre).

A proposito del raduno di sedici giorni, che inizierà lunedì 21 settembre con un campo d’allenamento nel sud della Turchia, Yakin ha spiegato di voler cogliere questa opportunità: "Dopo l’ottima Coppa del mondo in Nordamerica, vogliamo disputare con successo anche la Nations League e conquistare la promozione in Lega A. Vogliamo sfruttare nel modo più efficiente possibile questa fase intensa, con quattro partite in tre paesi nell’arco di undici giorni, per creare i migliori presupposti per la promozione. Dopo alcuni ritiri dalla Nazionale, vogliamo inoltre testare in partite ufficiali qualche giocatore nuovo o finora impiegato poco".