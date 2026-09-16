Ospite di Sky Sport, Alessandro Florenzi ha ripensato al periodo magico vissuto con la maglia della nazionale italiana nell'estate del 2021, culminata con la vittoria dell'Europeo nella finale di Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Un traguardo raggiunto anche grazie alla coesione del gruppo, allo spirito di sacrificio profuso da ogni giocatore per aiutare il proprio compagno. Proprio come accadeva tra l'ex giocatore della Roma e Nicolò Barella: "Quando si dice fare una corsa in più per il compagno, io penso a Barella - le sue parole -. Senza parlarci, eravamo sempre nelle posizioni giuste: se io ero davanti, lui mi copriva e viceversa".