Appuntamento per la storia per l'Inter Women, recentemente qualificatesi per la prima volta in assoluto alla fase a gironi della Women Champions League. La data da cerchiare sul calendario è quella del 22 settembre, giorno in cui le ragazze di Sassarini affronteranno le svedesi del BK Häcken FF. Teatro della sfida sarà lo stadio Brianteo di Monza, allestito ad hoc per l'occasione. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 20:50
Autore: Carlo Gamba
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