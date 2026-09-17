Simone Cinquegrano, ex giocatore dell'Inter U23 di Vecchi, si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione in Serie A con la maglia del Sassuolo. Emmanuel Cascione, suo ex allenatore, ha parlato di lui ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Se me l’aspettavo di vederlo così in alto? Una volta gli ho detto: ‘Puoi farcela, hai delle potenzialità’. Fisicamente era un animale, poi aveva la voglia e una giusta mentalità. Quindi sì, però dico la verità: già vederlo in Serie C è stata una bella soddisfazione. A chi assomiglia? Direi un quinto potente e di gamba, tipo Dumfries o Diouf”