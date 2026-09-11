Dopo l'ufficialità del rinnovo con l'Inter fino al 2029, Elisa Polli rilascia la consueta intervista ai microfoni di Inter TV dove racconta le sue ambizioni per questa stagione e per il futuro che sarà ancora a tinte nerazzurre: "Questo rinnovo per me è molto importante, motivo di orgoglio e di crescita per questa squadra. Spero di continuare con questi colori per tanti anni".

Cosa signifca per te continuare ad indossare questa maglia?

"Questa maglia è stata la mia maglia per 25 anni, gioco qui da quando ero bambina. Continuerò a indossare questi colori e a tifarla sempre".

In cosa senti di essere migliorata maggiormente dentro e fuori dal campo?

"A livello di personalità sento di essere cresciuta molto, quindi anche a livello calcistico mi sento molto migliorata come personalità e gioco".

Quanto ti motiva a dare il massimo la fiducia del club?

"Come ho detto prima, sono orgogliosa di essere in questo club. Questo rinnovo mi dà tanta fiducia e motivazione".

Quali sono gli obiettivi personali e di squadra che ti poni in questo nuovo corso?

"Voglio vincere un trofeo e portare a questo club la prima vittoria".

Un messaggio per i tifosi?

"Forza Inter".