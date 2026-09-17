Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante giallorosso Ruggiero Rizzitelli si avvicina alla grande sfida tra Roma e Inter, che sarà anche il confronto tra Malen e Lautaro. "n questo momento scelgo l’olandese. Da quando è arrivato in Italia ha segnato praticamente un gol a partita. Lautaro è fortissimo e gioca in Serie A da tanto, ma Malen mi ha davvero impressionato", dice. "La Roma? Hanno trovato da gennaio questo attaccante che serviva davvero. Puoi giocare anche bene, dannarti l’anima, ma senza uno che la butta dentro non vai da nessuna parte. Malen ha cambiato la Roma: tra gol e assist è quasi come se partissi dall’1-0 per i giallorossi, è tanta roba".

Per contro, "l'Inter è abituata a disputare queste partite, è una squadra collaudata, ha il carattere e i giocatori per rimontare gare come quella col Napoli e l’Udinese. La Roma non ha la stessa abitudine ultimamente, ma in questa stagione i giallorossi sono partiti alla grande. Lautaro è fortissimo, è completo, cattivo, tignoso, forte di testa, segna in acrobazia, per il modo di giocare mi ricorda Vialli. Malen? È rapidissimo, quando lo vedo giocare penso che assomigli nella rapidità, nei primi passi, a Ronaldo il Fenomeno. Poi la forza di Malen è che anche se deve affrontare 3 o 4 giocatori che ha davanti, non ha paura di puntarli. L'avversario lo teme perchè con la sua rapidità è capace di fare tutto».



Come partner d'attacco, "Thuram ed Esposito sono incredibili, il francese è più collaudato, l’italiano è giovane ma già forte, non dico che uno valga l'altro, ma siamo lì e pure Bonny è bravo. Una coppia Lautaro-Malen? Sarebbe devastante, in due arriverebbero in Serie A, in una stagione, a 40-50 gol complessivi. Basta veramente dargli quel metro di spazio che ti fanno male. C’è chi sostiene possa battere il record di Higuaín, mi sembra oggettivamente difficile, se segnasse 30 gol con la Roma sarebbe un grande risultato". Secondo Rizzitelli, Lautaro e Malen "sono i maggiori candidati a segnare, ma mi auguro segni Dybala. A Paulo un gol contro l’Inter lo sbloccherebbe del tutto, ne ha bisogno in questo momento, visto che di assist ne ha sfornati molti, sarebbe bello ora se segnasse un gol decisivo a una squadra forte come quella nerazzurra".