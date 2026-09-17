Marcus Thuram "punta" la Roma col desiderio di dare un seguito positivo a quanto fatto vedere contro l'Udinese in campionato. L'attaccante francese viene da una buonissima prestazione, condita dalla rete del momentaneo 3-2 e da un assist (grandi meriti vanno a Barella per il controllo ai limiti del possibile...) per la rete precedente dei nerazzurri.
"Tikus sa come segnare alla Roma - si legge sul Corriere dello Sport - I giallorossi sono uno dei suoi bersagli preferiti: in sei precedenti ha segnato quattro gol (di cui uno con il Borussia Moenchengladbach, ndc), quasi tutti decisivi, con un bilancio complessivo di cinque vittorie e un pareggio. Solo al Torino ha segnato di più. L'ultimo gol in casa della Roma risale al 10 febbraio 2024, nel 2-4 che lanciò definitivamente l'Inter di Inzaghi verso lo scudetto della seconda stella. Due anni e mezzo dopo, all’alba di un nuovo campionato, un altro acuto tra le mura della città eterna darebbe uno scossone alle ambizioni di tutte le rivali".
Autore: Antonio Di Chiara
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