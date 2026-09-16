Comincia male il cammino in Europa League del Milan di Ruben Amorim, battuto in casa 2-0 dal Benfica: i rossoneri incassano la prima sconfitta stagionale maturata per effetto dei gol di Dodi Lukebakio e Jakub Kaminski. Sugli altri campi di serata da segnalare la vittoria esterna del Lione in casa dell'Anderlecht e i successi interni di Bayer Leverkusen, Sunderland e Olympiacos, capaci di superare rispettivamente Celjie, AZ e Jagiellonia. Pari a reti bianche, infine, tra Sturm e Rennes. 

Nelle sfide disputate alle 18.45, l'Omonia si è imposto 1-0 sul Celta Vigo, mentre lo Sparta Praga ha vinto 4-1 in trasferta contro l'Arat-Armenia. 

Sezione: News / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 23:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.