Comincia male il cammino in Europa League del Milan di Ruben Amorim, battuto in casa 2-0 dal Benfica: i rossoneri incassano la prima sconfitta stagionale maturata per effetto dei gol di Dodi Lukebakio e Jakub Kaminski. Sugli altri campi di serata da segnalare la vittoria esterna del Lione in casa dell'Anderlecht e i successi interni di Bayer Leverkusen, Sunderland e Olympiacos, capaci di superare rispettivamente Celjie, AZ e Jagiellonia. Pari a reti bianche, infine, tra Sturm e Rennes.

Nelle sfide disputate alle 18.45, l'Omonia si è imposto 1-0 sul Celta Vigo, mentre lo Sparta Praga ha vinto 4-1 in trasferta contro l'Arat-Armenia.