Protagonista di un buon avvio di stagione con il Monza, Ebenezer Akinsanmiro veste la maglia dei biancorossi in prestito dall'Inter. Intervistato da Sporty Tv, ha raccontato: "Ho imparato tanto in questa prima parte della mia carriera. Quando sono arrivato al Torneo di Viareggio con i Remo Stars ho colto l'opportunità".

Akinsanmiro: "All'Inter devi essere umile. La Coppa d'Africa? Un sogno"

Parlando del suo passato ha svelato: "In Nigeria non è semplice riuscire a diventare un calciatore professionista e, prima di riuscirci, ho imparato anche il mestiere di barbiere. Era un modo per avere una seconda possibilità, mi ha insegnato a essere umile e a lavorare duro". Poi, come detto, l'arrivo all'Inter. Akinsanmiro ha detto: "Tutto è iniziato quando sono arrivato in Italia per il torneo di Viareggio. Mi hanno notato lì. All'Inter ho imparato molto, a un livello alto come quello bisogna essere umile e lavorare duro".

Così invece Akinsanmiro sul suo approdo al Monza: "Dal primo giorno sono stato benvenuto dalle persone qui, ho subito colto l'ambizione del club". Negli scorsi mesi il nigeriano è stato convocato anche dalla sua nazionale per la Coppa d'Africa: "E' stato un sogno diventato realtà. Sin da giovanissimo volevo arrivare in Nazionale e anche la mia famiglia era molto contenta".