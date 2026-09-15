Inter U23 batte Crotone 0-2: è questo il verdetto dello stadio Scida dopo i gol di Mancuso e Lavelli. Ecco le pagelle dei giocatori nerazzurri dopo la bella vittoria nella quinta giornata del girone C di Serie C.
MELGRATI 6 - Poco sollecitato, impreciso sul tiro da fuori di Ruggiero. Non è comunque una partita in cui è chiamato granché in causa.
STANTE S.V. Dal 14' JAKIROVIC 6 - Una ventina di minuti dopo il suo ingresso in campo il Crotone resta in dieci, dandogli modo di farsi vedere più in fase offensiva che in difesa. Lui, con la sua qualità, ringrazia, pur senza lasciare grandi tracce nella gara.
BOVIO 6 - Ordinato, non ha granché da fare nella gara dello Scida. Peccato per l'occasione sprecata al sesto minuto, quando, da solo davanti al portiere Merelli, avrebbe potuto fare meglio. Non è il suo ruolo, può essere perdonato.
GARONETTI 6.5 - Partita di grande personalità all'esordio da titolare in stagione. Tiene botta in parità numerica, in totale controllo con l'uomo in più. Buoni segnali da parte sua. Dal 64' DONATO 6.5 - Probabilmente entra perché Garonetti non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, però va a tabellino con l'assist per Mancuso. Bravo, soprattutto per essersi assunto la responsabilità di cercare il traversone quando, per un giovanissimo come lui, classe 2009, sarebbe stato più facile scaricare a pochi metri.
AVITABILE 6.5 - Per lui era l'esordio stagionale non solo dal primo minuto, ma in generale. Dopo l'infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori praticamente per un anno il rientro è positivo. Intraprendente sulla destra, ha disputato una buona gara.
KACZMARSKI 6.5 - Quando la benzina sembrava finita trova l'energia giusta per l'ultimo terzo di partita. In mezzo al campo esce alla distanza e si impone nel finale, complice la stanchezza di un Crotone in inferiorità numerica per buona parte di gara.
FIORDILINO 6.5 - Amministra con ordine, soprattutto quando entrambe le squadre sono ancora in undici. Poi gli spazi aumentano, l'Inter U23 ha il pallino del gioco e lui fluidifica il giro palla nerazzurro.
MARELLO 6 - Senza infamia, ma anche senza lode. Poco spirito di iniziativa, spesso si accontenta del cross dalla trequarti. Per carità, è un bell'accontentarsi visto il mancino che ha. A sua discolpa, il Crotone dopo essere rimasto in dieci si abbassa molto, concedendo pochi spazi per fare di più. Dall'84 MILANI S.V.
AGBONIFO 5.5 - Non si accende nel tardo pomeriggio di Crotone. Poco coinvolto, impreciso in un paio di situazioni in cui avrebbe campo da correre. Non la sua serata migliore. Dal 64' FUMAGALLI 6.5 - Solito ingresso in campo tonico e grintoso, forse pure troppo, visto che anche oggi non perde l'occasione di scambiare due paroline poco amichevoli con un avversario. Però ai compagni più giovani serve anche questo, quando si resta nella misura giusta, quindi va bene così. Nel finale arriva anche l'assist per Lavelli.
MANCUSO 7.5 - Era il migliore in campo prima del gol, lo è ancora di più dopo aver trovato la prima rete stagionale. In avvio è pimpante, si muove bene tra le linee e sfiora due volte il bersaglio grosso dalla distanza. Nella ripresa è più taciturno, almeno fino al 67', quando si inventa il gioiello che sblocca la partita: una girata al volo dal limite dell'area a elevatissimo coefficiente di difficoltà, non male come primo gol tra i professionisti. Dall'84' BOVO S.V.
LAVELLI 7 - Meglio stasera che nelle prime uscite stagionali, al di là del gol. Nel primo tempo conquista il rosso di Groppelli con una bella giocata, più incisivo anche quando si tratta di fare a sportellate. Poi nel finale un gol di pura potenza che sa di liberazione e mette in cassaforte i tre punti.
Mister Omar DANESI 6.5 - L'Inter U23 entra in campo nel modo giusto, quadrata e solida. Gioca alla pari nei primi 32 minuti, poi prende campo dopo il rosso a Groppelli e alla fine la sblocca. L'episodio dell'espulsione ha senza dubbio un peso rilevante nell'economia della partita, ma il grande merito di Danesi, oggi in panchina al posto dello squalificato Vecchi, è quello di tenere tutti sul pezzo fino all'ultimo.
Alessandro Savoldi
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