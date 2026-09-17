Non ha ancora giocato una partita da titolare in campionato, ma ora sembra arrivata l'ora di Curtis Jones. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, alla quinta giornata l'inglese potrebbe seriamente vestire una delle maglie disponibili dal 1'. "Contro una squadra aggressiva come quella di Gasperini, coprirsi bene per Chivu sarà fondamentale, ma altrettanto importante sarà trovare spazi per bucare una difesa che ha subito appena un gol fin qui e che ha lì dietro il portiere meno battuto del campionato", si legge sulla rosea.

Per quel che riguarda il resto dello schieramento, tornano Dimarco e Lautaro Martinez, rimasti in panchina contro l'Udinese (l'azzurro ha giocato solo uno scampolo nel secondo tempo) e sulla corsia destra si candida Luis Henrique, mentre in regia sarà confermato Zielinski e in difesa dovrebbe giocare il terzetto formato da Bisseck, Akanji e Bastoni.