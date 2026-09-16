Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter, risponde ad un velocissimo Q&A proposto dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le risposte del macedone.

Un giocatore della Serie A che ricorda te stesso?

"Savicevic".

Squadra in cui avresti voluto giocare?

"Il Real Madrid".

Gli allenatori migliori mai avuti?

"Delio Rossi e José Mourinho".

Uno che vorresti ringraziare per qualcosa che all'epoca non capivi?

"Benitez".

Uno con cui non ti ci sei trovato?

"Benitez".

Con la Lazio non rinnovasti nel 2009, tornassi indietro cambieresti qualcosa?

"No".

Cena con Lotito?

"No".

Cosa gli diresti che non gli hai mai detto?

"Una parolaccia brutta".

Il goal più importante della tua vita?

"Quello che ha portato la Macedonia del Nord agli Europei".

Il calcio fa rimorchiare di più?

"Si".

Quale difensore di Serie A ti ha menato di più in campo?

"Nesta".

VAR promosso o bocciato?

"Bocciato".

Un coro di interisti o laziali che ti è rimasto in testa?

"Lazio, sul prato verde vola..."

Sezione: Focus / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 17:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.