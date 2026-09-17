Rafa Marin, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss degli obiettivi dei partenopei: "L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo".
Sezione: Il resto della A / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 20:19
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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