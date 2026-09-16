Dopo aver guidato il Benfica alla sua prima, storica vittoria, a San Siro, contro il Milan, Marco Silva si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare a caldo il 2-0 finale. Non mancando anche di ricordare il momento della sua carriera in cui fu a un passo dal diventare allenatore dell'Inter: "Io in Serie A in futuro? Vedremo, sono stato molto vicino al vostro campionato (poteva sedersi sulla panchina nerazzurra dopo l'addio di Mancini, ndr). Non si può sapere cosa accadrà. Avete un campionato bellissimo, dei club enorni, con tifosi fantastici, come ho potuto vedere stasera".