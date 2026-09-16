Hakan Calhanoglu stop: ormai questa è diventata una regola e non l'eccezione, dopo che il regista turco già lo scorso anno aveva avuto diversi acciacchi fisici. Un problema grosso per Chivu, che continua a puntare forte sull'ex Milan.

Niente Roma-Inter, ma non è da escludere la convocazione di Montella per le quattro partite della nazionale turca in Nations League. E sul rinnovo...