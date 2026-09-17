Una spesa complessiva da 211 milioni contro 186. Sovrapponendo gli investimenti fatti nell'era Gasperini e in quella Chivu, partite nella stessa estate rispettivamente tra Roma e Inter, l'ago della bilancia pende nettamente dalla parte giallorossa, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.
La rosea ricorda infatti che, "appena sbarcato nella Capitale, Gasperini ha ricevuto in dote da Friedkin due acquisti da oltre 20 milioni ciascuno: Wesley 25 ed El Aynaoui 23". Quindi Robinio Vaz, Malen in prestito a 2 (riscattato successivamente a 25) e diversi altri acquisti minori, fino alla sessione appena conclusa con colpi quali Castro a 35, Rodrigo Mora a 25, ma anche Koulierakis (16,5), Molina (13) e De Roon (1). "E non è finita qui, perché l'accordo con il Porto per Mora prevede il prossimo anno il versamento di ulteriori 25 milioni o il riconoscimento del 50% di un'eventuale rivendita", si sottolinea nell'articolo.
Dalla parte dell'Inter sono arrivati tutti profili giovani, come da mantra di Oaktree. "Così sono stati acquistati Luis Henrique per 24,5 milioni, Bonny per 23, Diouf per 20 e Sucic per 15,5. Compreso il prestito di Akanji (1), il conto del 2025-26 è di 84 milioni. La strategia è mutata facendosi più aggressiva quest'anno. Il club nerazzurro ha pescato in Premier giocatori di esperienza come Spence (31 milioni), Jones (30) e Stones, che è arrivato a parametro zero. Marotta, inoltre, ha riscattato Akanji (15) e azionato la recompra per Stankovic (23), che l'anno prima era stato venduto al Bruges per una decina di milioni. Includendo l'acquisto di Provedel (3), il totale del 2026-27 arriva a 102 milioni. Complessivamente, con Chivu in panchina, l'Inter ha speso 186 milioni in cartellini".
Infine Friedkin "da quando è arrivato nella Capitale, nel 2020, non ha mai festeggiato un utile: sarà in rosso anche l'esercizio 2025-26. Oaktree, invece, nella sua prima stagione a Milano ha riportato un profitto di 35 milioni e si appresta a fare il bis quando il CdA approverà i conti al 30 giugno 2026".
Autore: Antonio Di Chiara
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