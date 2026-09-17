Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu, Stones e Spence per il big match di sabato dell'Olimpico contro la Roma. Ecco le ultime dall'infermeria nerazzurra. Piccolo retroscena su Lautaro.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 16:59
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.