La Roma si presenterà al big match contro l'Inter, in programma dopodomani all'Olimpico, al gran completo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Mario Hermoso, che nella giornata di mercoledì aveva svolto un lavoro a parte, è recuperato. Queste le ultime notizie che arrivano dall'allenamento mattutino andato in scena a Trigoria. Come noto, anche Evan Ndicka e Wesley saranno a disposizione di Gian Piero Gasperini: già ieri, i due si erano allenati in gruppo con il resto dei compagni.