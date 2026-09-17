La Roma si presenterà al big match contro l'Inter, in programma dopodomani all'Olimpico, al gran completo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Mario Hermoso, che nella giornata di mercoledì aveva svolto un lavoro a parte, è recuperato. Queste le ultime notizie che arrivano dall'allenamento mattutino andato in scena a Trigoria. Come noto, anche Evan Ndicka e Wesley saranno a disposizione di Gian Piero Gasperini: già ieri, i due si erano allenati in gruppo con il resto dei compagni. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 13:31
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.