Serie A mai vista così offensiva. Nessuno 0-0 dopo 4 giornate di campionato, come sottolinea il Corriere della Sera. Un concentrato di tattica e attenzione difensiva spazzato via dall’esultanza dei gol: 121 contro i 108 della scorsa stagione, segno probabilmente di una rivoluzione culturale in atto in cui osare è meglio di speculare.

Si pensi per esempio a Cristian Chivu: l’allenatore dell’Inter regina, poco più di cinquanta panchine in serie A, dopo aver vinto il primo Scudetto della sua carriera, aveva annunciato di voler alzare ancora il baricentro a costo di prendersi dei rischi perché è quello che serve per competere in Champions League. In fondo, bisogna segnare un gol in più dell’avversario per essere felici, chissà la testata. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 11:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.