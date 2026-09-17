In coda alla chiacchierata con Tuttomercatoweb.com, incentrata completamente sul momento storico della sua Juventus, Sergio Porrini ha designato la Roma come unica candidata in grado di contrastare l'Inter per lo scudetto: "Ad oggi è così per due motivi: per come gioca e perché Gasperini ha già raggiunto un grande obiettivo andando in Champions nella passata stagione. Le sue squadre migliorano nel tempo, capiscono la sua filosofia. Milan, Napoli, Juve e Lazio, invece, le vedo un paio di passi indietro", il pensiero espresso dall'ex difensore bianconero.