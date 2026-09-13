Isaac Guerrero, tecnico di Juve Women, è ovviamente soddisfatto per il traguardo raggiunto dalle sue ragazze, capaci di conquistare la finale di Women's Cup battendo 1-0 l'Inter, a Biella: "Il primo obiettivo era fare squadra e queste ragazze sono state bravissime fin dal primo momento a crearla - la sua premessa ai canali ufficiali del club bianconero -. Poi è arrivato molto presto il secondo grande obiettivo, cioè la qualificazione in Champions: ci hanno messo tutte le energie per raggiungere la fase a gironi e ci sono riuscite. Oggi (ieri, ndr) si sono messe di nuovo in gioco disputando un primo tempo di altissimo livello. Di fronte avevamo una grandissima squadra, ma hanno lottato per centrare anche questo terzo obiettivo e conquistare la finale: a loro vanno davvero i miei complimenti. Non sono io a dover alzare l'asticella, sono loro che la spingono verso l'alto ogni giorno. Sembra una frase fatta, ma è la verità: ogni allenamento è migliore del precedente. Queste ragazze crescono quotidianamente, io stesso imparo tanto da loro. Sono bravissime e non so dove sia il loro limite".