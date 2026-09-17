Cristian Chivu sta puntando sul turnover, in questa prima parte di stagione, per gestire la lunga rosa dell'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i cambi da una partita all'altra non sono mai stati meno di tre e sono arrivati a cinque con Real Madrid e Udinese.

"Oltre a Martinez, che senza l’errore di Madrid, contro i friulani, avrebbe lasciato il posto Provedel, soltanto altri due nerazzurri sono stati sempre titolari: Barella e Bastoni - si legge - Anche Lautaro ha riposato, addirittura per tutti i 90’, proprio nel match di sabato scorso. Insieme ovviamente a Provedel, unicamente Bonny e Stankovic non hanno ancora avuto una chance di giocare dall’inizio. Anche sabato, a Roma, le novità saranno parecchie. E’ certo, ad esempio, che ritroveranno il proprio posto Lautaro e Dimarco, e con loro pure Bisseck in difesa, che sarà prezioso con la sua velocità. Novità anche a centrocampo, con Jones (favorito) e Sucic candidati a sostituire Mkhitaryan. Infine, un dubbio per la fascia destra, tra Diouf, che, nel caso, arriverebbe alla quarta gara consecutiva, e Luis Henrique. Qualora la scelta cadesse proprio sul brasiliano, i cambi sarebbero ancora 5".