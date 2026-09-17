Lega Calcio Serie A aderisce anche quest'anno alla 'Settimana Europea dello Sport' ('European Week of Sport') che dal 23 al 30 settembre accende di movimento l’Italia. L'iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, coordinata dal Dipartimento per lo Sport, con Sport e Salute che ne cura l'attuazione operativa su tutto il territorio nazionale, viene annualmente realizzata in tutta l'UE per diffondere la cultura dello sport, della vita attiva e del benessere psicofisico tra i cittadini.

L'edizione 2026 ha un claim che è già un programma: "#BeActive Your Way. No pressure, no judgement".

Una campagna che invita ciascuno a muoversi secondo il proprio passo, senza distinzioni di età, condizione fisica, abilità o livello di allenamento, per restituire al movimento il suo significato più autentico: un gesto libero, spontaneo, alla portata di tutti.

In occasione della quinta giornata del massimo campionato italiano 2026/2027, in programma dal 18 al 20 settembre, in tutti gli stadi sarà proiettato sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda poco prima del fischio d’inizio di ogni partita. Nel post gara, inoltre, i dirigenti e gli allenatori che rilasceranno le consuete interviste indosseranno sulla giacca l’adesivo #BEACTIVE.

Saranno migliaia gli appuntamenti sportivi disseminati su tutto il territorio nazionale, in costante aggiornamento sul sito www.sportesalute.eu.

L'evento nazionale principale si terrà a Napoli. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, la Villa Comunale si trasformerà nel cuore pulsante della manifestazione con il #BeActive MultiSportVillage, a ingresso libero: oltre 30 aree attrezzate grazie all’impegno degli Organismi Sportivi dove sperimentare gratuitamente decine di discipline, fianco a fianco con istruttori e tecnici federali.

Un appuntamento che trova nella cornice delle regate preliminari dell'America's Cup la sua cassa di risonanza naturale. Il momento clou della kermesse partenopea sarà la #BeActive Night, in programma nella serata di sabato 26 settembre, un evento aperto a tutta i cittadini per una festa di sport, di valori, di benessere e di vita.