C'è amarezza in casa Inter Women dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, risultato che ha impedito alle nerazzurre di David Sassarini di conquistare l'accesso alla finale della Serie A Women's Cup. Al termine della sfida, Chiara Robustellini ha analizzato la prestazione ai canali ufficiali del club, sottolineando soprattutto il rammarico per un'occasione importante sfumata. "C'è grande rammarico perché avevamo la possibilità di andare in finale. Abbiamo giocato con grande convinzione, ma gli episodi sono andati in un'altra direzione", ha spiegato la difensore nerazzurra.
"La prestazione ci dà fiducia"
Nonostante l'eliminazione, Robustellini guarda agli aspetti positivi mostrati dall'Inter durante la semifinale. "La partita di oggi ci lascia comunque fiducia nei nostri mezzi perché abbiamo fatto una buona prestazione. Scendiamo in campo sempre per dare il massimo". La sconfitta contro la Juventus interrompe quindi il cammino nella competizione, ma non modifica la convinzione della squadra nel lavoro intrapreso.
"Daremo tutto in campionato e Champions"
L'obiettivo è ora reagire rapidamente e concentrarsi sugli altri appuntamenti della stagione. "Oggi purtroppo è andata così, ma ci rialzeremo presto e daremo tutto per centrare dei buoni risultati sia in campionato che in Champions League".
Autore: Ludovica Ferrante
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