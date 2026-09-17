Roma-Inter è anche la partita di Andrea Stramaccioni, romano di San Giovanni ma diventato famoso grazie all'Inter. Oggi commentatore apprezzato di DAZN, l'ex tecnico nerazzurro ha anticipato i temi della partita di sabato intervenendo a 'Teladoiotokyo' su Teleradiostereo.

La riduzione del Gap tra Roma e Inter è solo nel reparto offensivo?

"I numeri ci aiutano, ma fino a un certo punto visto che parliamo di sole cinque partite. Ma le partite vanno viste. L'Inter è una squadra molto forte e la partita con l'Udinese sembra uno spartiacque per come l'ha ribaltata al contrario di un anno fa. In cinque partite ha mandato in gol nove calciatori. Ti può fare gol in tantissimi modi ed è una caratteristica unica in Italia. Ma quello che ha ridotto la Roma è un gap mentale. Non è arrivato il campione che ti cambia l'undici, ma intanto siamo già al secondo anno di Gasperini e questo si vede. Il modo in cui hai recuperato la partita con l'Atalanta è uno scatto fondamentale, ma anche come hai gestito la gara di Torino. Hai aumentato le risorse, ha trovato un quarto titolare in difesa come Balerdi. In questo vedo il gap ridotto".

Perché Gasperini soffre contro il 3-5-2?

"Non parlerei di 3-5-2 in generale ma del 3-5-2 dell'Inter. Lui di solito rovescia il vertice d'attacco in questi casi, probabilmente un giocatore si occuperà di Zielinski e lo potrebbe fare con Soulé o Rodrigo Mora. Ma anche avanzando Pisilli. Di solito Gasperini soffre nel quadrilatero d'attacco dell'Inter. Perché se ti perdi quei quattro ti fanno male. All'andata lo scorso anno Ndicka inseguiva Bonny ed è andato in difficoltà come si è visto sul gol. Quello è il punto che Gasperini ha sempre accusato, è accaduto anche quanto l'Inter era allenata da Conte".

L'Inter avrà problemi contro la Roma?

"Il più grande problema per Chivu è nella costruzione della Roma dal basso, perché l'Inter non impiega quasi mai tre giocatori a contrastare. La struttura di costruzione di Gasperini può mettere in difficoltà più una squadra come l'Inter che una come il Como. Poi se Dybala comincia a girare bene per il campo gli porti via un centrale come Bastoni. Gasperini non cambierà atteggiamento e la giocherà a viso aperto. Se hai una possibilità te la giochi con la massima intensità. l'importante è non andare a vuoto perché gli attaccanti interisti non perdonano. Poi loro tirano anche da lontano, l'avete visto il gol di Carlos Augusto? Per fortuna della Roma manca Calhanoglu".