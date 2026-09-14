Classe 2007, montenegrina, ha esordito nella nazionale maggiore a soli 15 anni e nel 2024 è stata inserita dall'UEFA tra le 10 giovani calciatrici emergenti da tenere d'occhio per il futuro. Insomma, un talento precoce quello di Masa Tomasevic, centrocampista dell'Inter Women con spiccate doti offensive e tanta voglia di fare strada. Nel Matchday Programme odierno è lei la protagonista per quanto riguarda la squadra femminile nerazzurra: "Ho iniziato a giocare in un piccolo campetto di strada sotto casa mia insieme a tanti altri bambini e amici. Ho sempre pensato che sarei diventata una calciatrice: mi allenavo già quando avevo 3-4 anni, è una cosa che mi è venuta naturalmente. Mio papà, mi ha fatto imparare tutto ciò che so, sia come persona che come calciatrice".

I ricordi più importanti

Tomasevic torna indietro di qualche anno: "Anche prima di arrivare all'inter ho vissuto tanti momenti importanti: con il Budućnost ho iniziato a giocare davvero e segnato i miei primi gol nella massima serie montenegrina. La vittoria più significativa è stata contro il Breznica nel 2024/25: all'epoca loro erano campionesse nazionali e io ho segnato una doppietta decisiva. Quella è stata una svolta per la stagione, alla fine della quale abbiamo vinto il campionato. Un'altra emozione forte è stata l'esordio in Nazionale: avevo solo 15 anni, ho giocato 10' in un'amichevole con la Nord Macedonia".

Buoni propositi

Infine, i buoni propositi in maglia nerazzurra, assai credibili per una ragazza che sul rettangolo di gioco ha sempre mantenuto le promesse: "Contro la Lazio ho segnato il mio primo gol in stagione: noi vogliamo sempre dare il massimo e mostrare le nostre qualità. L'obiettivo è provare a vincere ogni partita, per provare ad andare avanti e concentrarci al massimo in ogni competizione"