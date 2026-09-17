John Stones sarà costretto a fermarsi per 3-4 settimane, ma l’Inter può guardare con fiducia al recupero del difensore. Come confermato da Sky Sport, l'ex City spera infatti di tornare a disposizione per la sfida contro il Parma, in programma dopo le tre settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali.

L'inglese potrebbe tornare contro il Parma, altrimenti nella settimana successiva per le sfide contro Club Brugge e Bologna. Una pausa che permetterà ai nerazzurri di recuperare anche Calhanoglu, ai box per un problema accusato alla vigilia di Inter-Udinese. 

Le ultime su Spence

Prosegue inoltre la riatletizzazione di Spence, che punta a essere disponibile alla ripresa del campionato dopo la sosta. L’Inter, dunque, può sfruttare lo stop del campionato per recuperare diversi elementi.

Sezione: Focus / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 14:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.