Gli errori di Josep Martinez nelle ultime due partite tra Real Madrid e Udinese hanno portato alla ribalta il nodo portieri, ma Cristian Chivu è stato chiarissimo, nella conferenza stampa di lunedì sera: il portiere non si tocca.

"Presa di posizione doverosa, quella di Chivu anche perché, dopo tutto, è stato lui ad avallare la decisione di consegnare i gradi del titolare a Martinez per rimpiazzare Sommer, dopo di ché la società aveva ricevuto in sede l’agente del Dibu Martinez e, soprattutto, aveva speso più di una parola con l’entourage di Guglielmo Vicario - si legge su Tuttosport -. Poi sono state fatte altre scelte anche perché è stata presa la decisione di dirottare il budget altrove (ovvero su Curtis Jones), visto che le risorse a disposizione non erano certo illimitate. Scelta che ora va difesa".

"Quello preso, d’altronde, era un rischio calcolato - si legge ancora - ma nessuno pensava di trovarsi già ora in questo ginepraio e per fortuna che a Madrid Pepo si è riscattato compiendo più di un intervento decisivo, mentre con l’Udinese i cinque gol fatti hanno reso più lievi gli errori commessi. Ha ragione Chivu nel sottolineare come pure un campionato fa Sommer si era trovato al centro delle critiche, ma omette di ricordare la differenza di curriculum tra lo svizzero - che ha avuto un appanamento a causa dell’età - e Martinez che, al contrario, non ha spalle così solide come il collega".