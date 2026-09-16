Il corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez è cominciato ben prima degli ultimi giorni dello scorso mercato estivo, cioè quando sono uscite le indiscrezioni giornalistiche sul tentativo, poi andato a vuoto, dei blaugrana di ingaggiare il capitano dell'Inter, una volta naufragata la trattativa per portare Julian Alvarez alla corte di Hansi Flick.

Stando al retroscena raccontato da Tyc Sports, infatti, i catalani hanno messo nel mirino il Toro durante i Mondiali, con l'idea di affidargli la maglia numero 9, rimasta vacante dopo la partenza di Robert Lewandowski. I primi contatti risalgono a quel periodo. Un periodo nel quale Lauti era irreperibile, in quanto completamente focalizzato sull'obiettivo di portare la sua nazionale in finale. Impresa, tra l'altro, che gli è riuscita grazie al gol decisivo segnato nella semifinale vinta contro l'Inghilterra.

Il resto è storia. Prima la delusione atroce provocata dalla sconfitta con la Spagna, nell'ultimo atto della Coppa del Mondo, poi il giuramento d'amore all'Inter. "Il 'no' di Lautaro al Barça è stato molto più di una semplice offerta rifiutata, l'ennesima tra le tante respinte negli ultimi anni. È stato una dichiarazione d'amore all'Inter", si legge nel pezzo del media argentino.