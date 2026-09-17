Complice l'allungamento della finestra FIFA per gli impegni delle nazionali in giro per il mondo tra fine settembre e inizio ottobre, alcuni ct hanno deciso di allargare le rose a loro disposizione, sfruttando le tre settimane di lavoro per valutare il maggior numero di giocatori possibili. Una scelta fatta anche da Jurgen Klopp, selezionatore della Germania, che ha deciso di convocare 44 calciatori, divisi così: 24 giocatori per gli impegni con Paesi Bassi e Grecia, a cui poi si aggregheranno altri 20 elementi per le sfide con la Serbia e il ritorno con la Grecia, con la gran parte dell'altro gruppo che farà ritorno nei rispettivi club. Per la cronaca, l'interista Yann Bisseck farà parte del primo gruppo.

"Ho spalancato la porta ai giocatori e ho detto: 'chi vuole fare parte della squadra ha la possibilità di farlo' - ha spiegato Klopp in conferenza stampa -. Credo di aver notato in alcuni giocatori – dopo la mia prima conferenza stampa da commissario tecnico – una qualità migliore nella fase di transizione rispetto a quanto avessi visto in precedenza. Non so se la cosa sia collegata a quella prima conferenza stampa. Ma tanto io guardo tutto".