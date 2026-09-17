Non è un mistero che sin dagli inizi del mercato estivo la dirigenza nerazzurra stesse lavorando sul fronte Guglielmo Vicario con il Tottenham, per sostituire il partente Yann Sommer. Evidentemente, l'interrogativo principale riguardava l'effettica capacità di Josep Martinez di essere titolare con la maglia dell'Inter. Lo stesso Piero Ausilio, sottolinea Il Giornale, nutriva dei dubbi al punto da aver allacciato anche i contatti con l'agente del Dibu Martinez, mollando la presa a fronte di una richiesta da 7 milioni a stagione. In seguito è stata abbandonata anche la pista Vicario, dopo che in un confronto dirigenziale con Cristian Chivu sono state sciolte le riserve sull'ex Genoa, considerato pronto per la 'promozione'. Una decisione anche consigliata dalla necessità di investire in altri ruoli, in particolare a centrocampo, perché il budget di Oaktree aveva confini precisi. Anche per questo oggi Chivu difende il suo portiere, che alla papera di Madrid, ampiamente rimediata nel resto della partita, ha fatto seguire una prova decisamente più preoccupante contro l’Udinese.

Nonostante ciò, sarà regolarmente al suo posto tra i pali sabato all'Olimpico, dove paradossalmente l'Inter potrebbe presentarsi senza alcun nuovo acquisto estivo: Ivan Provedel, per le ragioni di cui sopra. Djed Spence che tornerà dopo la sosta quando sarà atleticamente pronto. John Stones che rischia un mese di stop per l'infortunio muscolare subito contro l'Udinese. Infine Curtis Jones, che in assenza di Hakan Calhanoglu potrebbe essere superato da Petar Sucic, che già conosce i meccanismi della squadra.